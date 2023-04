Comissão promove audiência pública para discutir despesas com cartão corporativo do governo

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara promove audiência pública na próxima terça-feira (18) para discutir os gastos com o cartão corporativo do governo federal. O pedido foi feito pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), segundo o qual é preciso "debater meios para melhor gerir e controlar as despesas com os Cartões de Pagamentos do Governo Federal (CPGF)."

Foram convidados para participar da audiência pública representantes da Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Clique aqui para ler a pauta completa da reunião.

O evento será realizado às 16h em local a ser definido.