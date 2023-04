Alerj aprova criação de pronto-socorro exclusivo para idosos

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) votou em redação final, nesta quinta-feira (13), o Projeto de Lei 446/11, do ex-deputado Rafael do Gordo, que autoriza o Governo do Estado a implantar um pronto-socorro exclusivo para idosos. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

O pronto-socorro deverá ter pelo menos 14 leitos separados por paredes ou portas, com pisos antiderrapantes e colchões com estrutura grossa. Os receituários e formulários deverão ser sempre impressos em letras grandes. Entre as especialidades oferecidas estarão geriatria, ortopedia e cardiologia.