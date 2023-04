Agenda do presidente Lula na China, começa nesta quinta

Na noite desta quarta-feira (12) está prevista a chegada do presidente Lula a Xangai , para cumprir uma agenda de dois dias de encontro na China. O clímax será a reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, para assinatura de acordos bilaterais.

O primeiro compromisso será a cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff ao cargo de presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai, marcada para 11h10 da manhã de quinta-feira. À tarde, Lula vai visitar a fábrica chinesa Huawei. Em seguida, tem uma audiência marcada com o secretário geral do Partido Comunista e à noite um jantar oferecido pelo Secretário do Partido Comunista. Lula embarca para Pequim na noite de quinta, logo após o jantar.

Na manhã de sexta-feira, o presidente tem um encontro previsto com o líder do Parlamento da China e à tarde, se encontra com o presidente chinês, Xi Jinping. Estão previstas a assinatura de mais de 20 acordos entre os dois países.

Antes de voltar ao Brasil, no sábado, o presidente fará uma parada em Abu Dhabi para se reunir com fundos soberanos.