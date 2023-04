Após aumento de Michelle, salário do casal Bolsonaro soma mais de R$130 mil

Após o aumento salarial de Michelle Bolsonaro, o antigo casal presidencial vai passar a ganhar cerca de R$130 mil por mês. A ex-primeira dama assumiu o cargo de presidente do PL Mulher, ramo feminino do partido, e já ganhou um reajuste de 7% do seu salário em março.

Agora, Michelle ganhará R$ 41.650,91 por mês, a partir de maio. Jair Bolsonaro, com cargo de presidente de honra do partido, vai receber o mesmo salário que a esposa, após ter trabalhado menos de um mês no cargo. Juntos, apenas do partido, o casal vai faturar R$83,3 mil.

Além do que recebe pela sigla, o ex-presidente tem também outras duas fontes de renda: suas aposentadorias. A de 28 anos enquanto deputado federal, de R$ 35.223,66; e a de capitão reformado do exército, de R$ 11.945,49.

Os valores somados, garantem uma renda mensal de R$ 130,47 mil ao casal.