Brasil retorna para organização de países da América do Sul

O Governo brasileiro oficializou, nesta sexta-feira (07/04), o retorno do país a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. O presidente Lula (PT) assinou um decreto promulgando o tratado de constituição do grupo, retomando a parceria entre o Brasil e a organização intergovernamental, que havia se encerrado em 2019 após decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O grupo foi fundado em 2008 e contava, originalmente, com Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela em sua formação. O objetivo, conforme estabelece o Tratado Constitutivo da União, é a "integração e união no âmbito cultural, social, econômico e político" entre os países-membros e como forma de ajudar a "eliminar a desigualdade socioeconômica" no continente.

Em nota, o Governo detalhou a decisão: “Em 2010, a união era composta por todos os 12 Estados da América do Sul e com uma população de quase 400 milhões e habitantes. Desde então, alguns países se retiraram da Unasul, principalmente em função de divergências políticas. A saída do Brasil ocorreu em 2019 por decisão do governo anterior”.

Além do Brasil, a Argentina também retomou a parceria com o grupo. Lula já havia anunciado seu interesse em retomar as atividades do Unasul em janeiro, enquanto se reunia com lideranças políticas sul-americanas. "Sozinhos somos fracos. Juntos, podemos crescer e desenvolver a região", escreveu em seu perfil no Twitter, à época, o presidente da República.