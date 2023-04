Câmara do Rio instala Comissão Especial de Combate ao Racismo

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro instalou a primeira Comissão Especial de Combate ao Racismo - Foto: Reprodução

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro instalou a primeira Comissão Especial de Combate ao Racismo. Será criado um relatório com propostas antirracistas, políticas, ações e medidas institucionais direcionadas ao enfrentamento do preconceito, estereótipo e discriminação racial.

Além disso, a comissão também vai visitar equipamentos públicos e criar debates para identificar as falhas do Estado com a população negra. Também serão feitas cartilhas informativas dos direitos dos cidadãos cariocas, orientando como e onde denunciar.

Com um histórico de militância de 20 anos no combate ao racismo e violência estrutural, a vereadora Monica Cunha (Psol), que será presidente da Comissão, ressalta que é extremamente importante combater esse preconceito.

Além de Monica, a comissão também será composta pelos pelos vereadores Édson Santos (PT) e Thaís Ferreira (Psol).

Para a execução da metodologia da comissão, a equipe contará ainda com a participação de especialistas, acadêmicos, integrantes dos movimentos negros e executores de políticas públicas.