Claudio Castro pede reforço federal para evitar a chegada de armas no Estado

O pedido foi feito no Palácio Guanabara , em Laranjeiras - Foto: Divulgação

O pedido foi feito no Palácio Guanabara , em Laranjeiras - Foto: Divulgação

Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro, pediu reforço das forças de segurança federais para combater a violência no Estado, na manhã desta quarta-feira (5), no Palácio Guanabara, em Laranjeiras.

O governador pediu à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal reforço para evitar a chegada de armas e drogas através de ações de investigação e no policiamento das fronteiras do país.

"O Rio de Janeiro não produz armas, nem drogas, se isso está entrando é porque nossas fronteiras estão ficando desprotegidas", afirmou Castro.