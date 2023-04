Datafolha: Lula é aprovado por 38% dos brasileiros

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º) aponta os índices de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seus três primeiros meses de mandato presidencial. Conforme o levantamento, Lula tem 38% de aprovação e 29% de reprovação, deixando o chefe do Executivo tecnicamente empatado com os 30% registrados no mesmo período do 1º ano do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Na pesquisa divulgada, 38% consideram o governo Lula ótimo ou bom; 30% disseram ser regular; 29% falaram ser ruim ou péssimo e 3% não souberam responder.

A maioria (51%) dos entrevistados disse considerar que Lula fez menos do que esperavam nesses 3 meses. Outros 18% falaram que o presidente fez pelo país mais do que imaginavam; 25% responderam que o presidente eleito fez pelo Brasil o que estavam esperando. Outras respostas somam 2% e 4% disseram que não sabiam responder.

Quando comparado ao desempenho de Bolsonaro, Lula supera o ex-presidente em aprovação. Bolsonaro (PL).

O Datafolha ouviu, de forma presencial, 2.028 pessoas acima dos 16 anos. As entrevistas foram realizadas em 126 cidades brasileiras entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.