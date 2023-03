Senador admite ter inventado plano de golpe de Estado para prejudicar ministro

O senador Marcos do Val admitiu, nesta quinta-feira (30/03), que inventou um "plano" de golpe de Estado para afastar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da investigação que apurava se haveria alguma conexão entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Bolsonaro, inclusive, estaria ciente da história forjada pelo político.

A informação foi confirmada por uma coluna do jornal "Metrópoles", que teve acesso a uma conversa de Do Val com apoiadores. A acusação de tentativa de golpe contra o ex-presidente teria sido forjada para colocar Moraes no processo, impedindo-o de permanecer como relator do inquérito dos atos golpistas em Brasília

"Não tinha golpe de Estado, nem nada. Tinha falado: ‘Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar, porque ele [Moraes] quer te prender’. Então, como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar a ser o relator. Tem que ser outro", afirma o senador, no trecho registrado.



O suposto plano foi divulgado por Do Val em fevereiro. Na época, ele alegou ter sido convidado por Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB) para participar de uma reunião com o ministro do STF com o objetivo de gravá-lo falando algo comprometedor que pudesse pôr em dúvida o resultado das eleições presidenciais no ano passado.

Desde que "revelou" a história, o senador mudou detalhes do suposto plano em diversas ocasiões e chegou a voltar atrás quanto à participação de Bolsonaro no caso. Ele é investigado por acusações de falso testemunho e denunciação caluniosa. Até o momento da publicação desta matéria, Bolsonaro ainda não havia se pronunciado a respeito da "confissão" de Do Val.