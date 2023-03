Mulher Abacaxi aceita convite e se filia ao PDT em Maricá

A influenciadora trans Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, aceitou o convite do vice-presidente municipal do PDT de Maricá e entrou para a política. Em cerimônia realizada na Câmara Municipal da cidade, ela oficializou sua filiação.

Marcela, que é empresária e caminhoneira, tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram e afirma sonhar com a presidência do Brasil.

"Estou muito feliz e tenho pretensões políticas sim. O PDT é um partido que abraça a diversidade. Me senti acolhida. Já pretendo me candidatar nas próximas e crescer na política mostrando que estou disposta a trabalhar para o povo. Serei presidente do Brasil", afirmou a rainha da escola Acadêmicos de Niterói deste ano.

Ex-Furacão 2000, ela é moradora de Maricá e mantém sua empresa de transporte de minérios no município. No Carnaval, ela chegou a vender um de seus caminhões para pagar a fantasia do seu desfile pela escola niteroiense.