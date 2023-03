Chegada de Bolsonaro pode causar confusão no transporte aéreo em Brasília

A Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional da presidência da república preveem que o desembarque do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltando dos EUA, cause tumulto na malha aeroviária do país.

A previsão é de que Bolsonaro chegue ao país nesta quinta-feira (30), por volta das 7h, em um voo comercial vindo dos EUA. Como o ex-presidente desembarca em um grande horário de movimentação no transporte aéreo, a preocupação das autoridades é que sua chegada causa um "nó" no aeroporto de Brasília, uma das principais pontes aéreas do país, com a presença de apoiadores no local.

Em reunião na terça-feira (28), delegados da PF e membros das forças de segurança do Distrito Federal decidiram que Bolsonaro não poderá sair pelo desembarque principal do aeroporto, mas usar uma rota alternativa. Fontes próximas ao ex-presidente, no entanto, apontam que ele teria manifestado interesse em sair pelo desembarque normal, "nos braços do povo".

Não há previsão de discursos de Bolsonaro no aeroporto e a ideia é de que ele saia do aeroporto direto para sua casa.