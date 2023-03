MPRJ leva Ouvidoria Itinerante da Mulher a São Gonçalo no próximo dia 30

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) levará, na próxima quinta-feira (30), o projeto Ouvidoria Itinerante da Mulher ao Município de São Gonçalo. As tendas de atendimento da Ouvidoria estarão nas imediações do prédio do relógio, em Alcântara, das 9h às 15h.

No dia 30, os cidadãos poderão buscar pelos diferentes serviços oferecidos pelas instituições, como carteira de identidade, certidão de nascimento e de óbito, habilitação, termo de união estável, certificado de reservista, além da possibilidade de denúncias sobre violência doméstica e familiar. Folders informativos sobre a Lei Maria da Penha também serão distribuídos. Além do apoio às vítimas de violência doméstica, o ônibus da Ouvidoria Itinerante do MPRJ receberá cidadãos com outras demandas, como denúncias de maus-tratos a animais e homofobia.

A Ouvidoria Itinerante Mulher teve o calendário do mês de março composto por eventos de conscientização e reflexão. Para o ouvidor do MPRJ, o procurador de Justiça Augusto Viana é vital buscar conscientização da sociedade com relação ao feminicídio e a igualdade de gênero. "Trazer o debate é essencial pois deixa em evidência algo tão alarmante", ressaltou Augusto Viana.

Além da Ouvidoria do MPRJ, a ação conta com a parceria da Coordenadoria-Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana (COGEPDPH/MPRJ), do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO Violência Doméstica/MPRJ), do Detran Mulher, da Fundação Leão XIII e do Núcleo de Assistência ao Cidadão do Governo do Estado (NAC).