Bolsonaro teria recebido terceiro conjunto de joias de governo da Arábia Saudita

O ex-presidente Jair Bolsonaro teria recebido um terceiro conjunto de joias como presente do governo da Arábia Saudita. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente recebeu um relógio da marca Rolex de ouro branco e diamantes, avaliado em R$500 mil.

No entanto, o ex-chefe do Executivo levou a caixa com itens de luxo no fim do ano passado, quando deixou o cargo e viajou para os EUA.

Além do relógio, o conjunto contém uma caneta da marca Chopard prateada, com pedras encrustadas; um par de abotoaduras em ouro branco ornada com um brilhante no centro e rodeado por diamantes; um anel em ouro branco com diamantes com corte longo e retangular, chamado no exterior de "baguette"; uma "masbaha" (um tipo de rosário árabe) de ouro branco com pingentes cravejados em brilhantes.

Inicialmente, Bolsonaro disse que não tinha conhecimento das joias. Depois, admitiu a jornalistas que os “presentes” foram dados à comitiva liderada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que viajou à Arábia Saudita em outubro de 2021, em missão oficial.

Uma parte, avaliada em R$ 16,5 milhões, acabou apreendida pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos porque não foi declarada.