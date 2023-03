Prefeitura de Niterói e governo do estado oficializam parcerias para a recuperação do Caio Martins

O prefeito de Niterói, Axel Grael, o ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estiveram nesta segunda-feira (27), no Theatro Municipal de Niterói, para a cerimônia de entrega da nova frota de seis ambulâncias (UTIs móveis) para reforçar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No encontro, Axel Grael e Cláudio Castro também assinaram um decreto de criação de um Grupo de Trabalho para definir o futuro do Complexo Esportivo do Caio Martins. O prefeito e o governador ainda assinaram um Termo de Cooperação Técnica para parceria na área de Segurança Pública.

O prefeito Axel Grael destacou que, quando existe a união de forças em torno de projetos e políticas públicas, quem se beneficia é a população.

“Quando integramos os esforços, podemos complementar com os recursos de Niterói as iniciativas. Quando as cidades avançam, os estados e o Brasil avançam. Quando o estado precisou de ajuda, o então prefeito Rodrigo Neves estendeu a mão. Demos um apoio quando os policiais estavam com salários em atraso, construímos juntos o Niterói Presente e unimos forças naquela ocasião. Conseguimos fazer com que indicadores de segurança despencassem mais de 80%. Quando estávamos conversando com o governador, discutimos a importância de retomar o Niterói Presente. Serão 23 áreas monitoradas. A Prefeitura vai aportar mais de R$ 30 milhões no apoio a essas atividades. Temos conversado muito sobre o Complexo Esportivo do Caio Martins, uma joia de Niterói gerenciada pelo estado, no coração de Icaraí. Tenho certeza que, através do Grupo de Trabalho criado hoje, vamos estabelecer o melhor modelo de gestão e o melhor destino para aquele, atendendo à população e a vocação do Caio Martins”, explicou Axel Grael.

O prefeito de Niterói acrescentou que também tem conversado com o governador sobre as barcas. Segundo Axel Grael, quem mora em Niterói tem uma relação muito próxima com esse serviço, e é indispensável que as linhas funcionem bem. Axel Grael colocou a Prefeitura à disposição para colaborar para uma solução sobre as barcas. O prefeito afirmou ainda que as novas ambulâncias do Samu vão beneficiar a população, que terá um serviço de atendimento de emergências ainda melhor.

O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, enfatizou que as parcerias com outros níveis de governo são fundamentais.

“Semana passada, eu e o prefeito Axel fomos a Brasília e nos reunimos com 11 ministros em busca de parcerias com o Governo Federal para fazer com que Niterói continue sendo a melhor cidade em qualidade de vida no Estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui para consolidar parcerias importantes com o governo do estado. Nós (Rodrigo Neves e Cláudio Castro) fomos adversários, fizemos um bom debate e estamos aqui juntos, trabalhando pelo bem comum de uma cidade importante, para que Niterói prospere. A prosperidade de Niterói é do estado todo. Este evento de hoje marca uma nova etapa de relacionamento entre a Prefeitura e o governo do estado”, afirmou Rodrigo Neves.

O governador Cláudio Castro destacou que Niterói e o governo do estado estão mostrando o que é a verdadeira democracia.

“Temos visto uma falsa democracia que só funciona quando se fala o que o outro pensa. A verdadeira democracia é quando somos capazes de fazer o debate, de divergir, de conversar e de construirmos juntos. Fizemos questão de promover a atualização da frota de ambulâncias. O Samu chegando rápido, na hora certa, é a diferença se uma pessoa vai viver ou não. A segurança pública não é do estado e nem da Prefeitura. Temos que trabalhar juntos para levar um serviço melhor à população. O Caio Martins é um reflexo do Rio de Janeiro de pouco tempo atrás, quando as obras começavam e não acabavam. Vamos entregar um Caio Martins novo para a população de Niterói. O Caio Martins é tão importante que precisamos fazer um processo de escuta da sociedade niteroiense para entender o que a população quer que tenha no Caio Martins. Isso é respeito ao povo dessa cidade tão importante, tão histórica e que tem tanta relevância no nosso estado”, declarou Cláudio Castro.

A cerimônia no Theatro Municipal teve as presenças do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira; da secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider; do secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes; do secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo e de outros secretários municipais. Por parte do governo do estado, estiveram presentes o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho e do secretário estadual de Esporte, Rafael Picciani.