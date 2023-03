Bolsonaro ganha cargo de presidente de honra do Partido Liberal (PL)

O retorno de Bolsonaro dos EUA será no próximo dia 30 de março - Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e vai assumir o cargo de presidente de honra da legenda. A expectativa é que ele seja o principal líder da oposição.

De posse do novo cargo, Bolsonaro receberá um salário equivalente ao de um ministro do STF, que atualmente está em torno de R$ 39 mil.

O retorno ao Brasil do ex-presidente, que segue nos Estado Unidos, está marcado para a próxima quinta-feira (30), pela manhã. Segundo aliados do político, a ideia é fazer bastante "barulho" com sua volta ao país.