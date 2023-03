Por recomendação médica, Lula adia mais uma vez viagem à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem que faria para a China domingo (26), onde se encontraria com o presidente Xi Jinping. Na ocasião, ele trataria de relações comerciais, guerra da Ucrânia e governança global.

A nova data para a ida do petista ainda está sendo negociada pelo governo brasileiro com as autoridades chinesas.

DSegundo comunicado enviado pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto à imprensa neste sábado (25), o adiamento da viagem foi motivado por orientação médica.

Ele realizou exames no hospital Sírio Libanês, em Brasília, na última quinta-feira, onde foi constatada pneumonia leve.