Criada no Rio a Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores da Saúde

Passa a fazer parte do Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores da Saúde, a ser comemorada anualmente na primeira semana de agosto.

A determinação é da Lei nº 9.982/23, de autoria do deputado Samuel Malafaia (PL), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24).

“Elevados ritmos de trabalho, condições de trabalho extenuantes, desvalorização salarial, não estruturação das políticas públicas relacionadas ao trabalho em saúde têm sido elementos de dificuldade no cotidiano dos trabalhadores da saúde. Faz-se necessário a criação de uma semana de valorização dessa classe, buscando não apenas o reconhecimento simbólico destes trabalhadores por parte da sociedade, mas também o reconhecimento materializando iniciativas relacionadas aos trabalhadores da saúde que fortaleçam o desenvolvimento profissional”, destacou Malafaia.