Arquivo Nacional recebe R$ 3,3 milhões para estruturar a sede no Rio

O Arquivo Nacional (AN) informou que irá receber R$ 3,3 milhões para resolver os problemas na estrutura da sede da instituição, localizada no Centro do Rio de Janeiro. Os servidores reclamam desde fevereiro de danos estruturais que já ocasionaram até a perda de documentos durante as chuvas do mês passado.

O valor foi anunciado nesta segunda-feira (20) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pela diretora-geral do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães Pinto. Na ocasião, elas afirmaram que a verba será investida para promover a reparação dos sistemas geradores de energia elétrica na sede do órgão. A decisão, segundo o Arquivo, foi tomada em diálogo com o Secretário de Gestão Corporativa, Cilair Abreu.



Em comunicado oficial, a instituição enfatizou que os sistemas geradores de energia são considerados estratégicos para o funcionamento do Arquivo Nacional, mesmo em momentos de falta de fornecimento de energia. Isso, porque eles garantem o pleno funcionamento de todos os equipamentos dos prédios, incluindo o Data Center, essencial para preservar a segurança dos dados e o acesso remoto ao acervo da casa.

“O Ministério, ao incorporar em sua estrutura o Arquivo Nacional, assumiu também o compromisso de atender as demandas prioritárias para a requalificação do espaço físico desse órgão fundamental da administração pública federal”, afirma a ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

De acordo com a diretora geral da organização, outras medidas relacionadas à refrigeração e à conservação geral dos prédios estão sendo tomadas em articulação com outras áreas do MGI. “Essas ações visam garantir condições mínimas para que o Arquivo possa cumprir sua missão institucional perante a administração federal e a sociedade brasileira”, destaca Ana Flávia.