Prefeito de Niterói vistoria obras do novo Mercado Municipal

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta terça-feira (21), as obras do Mercado Municipal, no Centro da cidade. As intervenções no espaço estão na fase final. O prefeito vistoriou o trabalho no Mercado acompanhado do ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves; e do vice-prefeito, Paulo Bagueira.

O prefeito Axel Grael destacou que o Mercado Municipal é uma grande obra que vai trazer muitas oportunidades para Niterói.

“Serão cerca de dois mil empregos que serão gerados aqui. Uma iniciativa que começou na gestão do Rodrigo. É um grande empreendimento com oportunidades de lazer, recreação e gastronomia. Tenho certeza que o Mercado vai ser uma grande alavanca para essa região de Niterói. Tenho muito orgulho de ver esse espaço histórico. Esse espaço foi desenhado há cerca de 100 anos como uma grande inovação em termos de solução, iluminação e ventilação. Estamos agora adaptando para os tempos de hoje. O Mercado vai ser um lugar do cotidiano de quem mora em Niterói. Também será um espaço turístico. Uma grande conquista para a nossa cidade”, explicou Axel Grael.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, afirmou que o Mercado Municipal de Niterói vai ser o melhor do país.

“Este Mercado Municipal, durante 40 anos, foi um local afetivo de Niterói. Os niteroienses e todo o antigo estado do Rio vinham consumir aqui. Este espaço ficou abandonado por 40 anos na década de 70. Fico muito feliz de ver meu amigo e prefeito Axel Grael entregando esse projeto. Vai ter flores, frutas, hortaliças, restaurantes. Toda cidade importante do mundo tem um grande mercado. Mas o Mercado de Niterói vai ser o melhor do Brasil”, disse Rodrigo Neves.

O Mercado Municipal de Niterói terá 173 lojas. O projeto de arquitetura foi elaborado para o espaço ser um centro de entretenimento e gastronomia. O Mercado terá serviços de bem-estar, estética, paisagismo e decoração. O empreendimento tem dois andares: no primeiro ficam as lojas e o segundo será a área gastronômica.

O projeto do novo Mercado mantém o estilo Art Déco. O edifício, de arquitetura neoclássica, localiza-se na Avenida Feliciano Sodré, entre a Rua Presidente Castelo Branco e a Avenida Washington Luiz.

Participaram também da visita os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite; de Conservação, Dayse Monassa; de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz; de Habitação, Beto da Pipa; de Administração, Luiz Vieira; o presidente da Emusa, Paulo César Carrera; o presidente da Câmara, Milton Carlos Cal, e vereadores.