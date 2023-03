Putin ameaça revidar se Reino Unido entregar munição à Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou "responder" caso Londres forneça munições carregadas com urânio empobrecido à Ucrânia. A afirmação foi feita nesta terça-feira (21) após declarações nesse sentido de uma autoridade britânica.

"Hoje soubemos que o Reino Unido anunciou não apenas a entrega de tanques à Ucrânia, mas também projéteis com urânio empobrecido. Se isso acontecer, a Rússia se verá obrigada a responder", disse Putin.

O urânio empobrecido é um subproduto do processo de enriquecimento do urânio natural para obter o isótopo 235 U, que é usado em reatores e armas nucleares.

As armas que usam urânio empobrecido são projéteis ou munições que contêm esse metal em sua ponta ou núcleo. Essas armas são capazes de perfurar blindagens e estruturas de aço com facilidade, pois se inflamam ao entrar em contato com o ar e liberam fragmentos de urânio empobrecido no ambiente.

Essas armas são controversas por causa dos possíveis efeitos nocivos da exposição à radiação e à toxicidade do urânio empobrecido para a saúde humana e o meio ambiente.