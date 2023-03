Governo planeja cobrar 20 bilhões de reais em multas por crimes ambientais

A Advocacia-Geral da União (AGU) aprovou a cobrança de cerca de 29,1 bilhões de reais em multas ambientais pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Em decisão emitida na noite da última segunda-feira (20), dois pareceres jurídicos relacionados à prescrição de cobranças foram aprovadas pelo advogado da AGU Jorge Messias.

Pelo entendimento anterior a respeito de casos do tipo, as multas não poderiam ser cobradas por estarem prescritas. Com a nova decisão, o prazo para prescrição fica interrompida enquanto alguns procedimentos, como vistorias e elaboração de pareceres, estão sendo realizados, o que amplia o tempo possível para que o Governo processe infratores.

Assim, 183 mil autos de infração poderão ser cobrados pelo Governo. No início do ano, a nova gestão reverteu a anulação de algumas penalidades que haviam sido classificadas como inválidas pelo ex-presidente do Ibama, Eduardo Bim.