Trump afirma que pode ser preso na próxima semana

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode ser preso na próxima terça-feira (21). Isso, enquanto os promotores consideram as acusações de subornos a uma estrela pornô.

A acusação foi feita pelo escritório do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, no início deste ano. Ele apresentou evidências a um grande júri sobre um pagamento de US$ 130.000 que Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Trump, fez à estrela pornô Stormy Daniels nos últimos dias da campanha eleitoral de Trump em 2016. Bragg, no entanto, ainda não se pronunciou.

Essa é a primeira vez que um presidente dos EUA - durante ou depois do mandato - enfrenta acusações criminais. Em texto divulgado, Trump pediu a seus apoiadores que protestem.



"Proteste, leve nossa nação de volta!" disse o ex-presidente. Ele ainda afirmou que mesmo que seja acusado de um crime, a sua campanha para a presidência em 2024 deve continuar.

"Vazamentos ilegais de um escritório do promotor distrital corrupto e altamente político de Manhattan... indicam que, sem que nenhum crime possa ser provado... na terça-feira da próxima semana", escreveu Trump no Truth Social.