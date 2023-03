Bolsonarista Bismark Fugazza, do Canal Hipócritas, é preso pela polícia do Paraguai

Foi preso pela polícia do Paraguai, nesta sexta-feira (17), o humorista e bolsonarista Bismark Fugazza, do Canal Hipócritas. Ele estava no país desde o fim do ano passado, quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou sua prisão. Ele deve ser levado pela polícia de Assunção até a fronteira brasileira e ser entregue a agentes da Polícia Federal.

Outros dois integrantes do 'Hipócritas', Paulo Souza e Augusto Pacheco, gravaram um vídeo confirmando a prisão do terceiro membro. Eles fazem um apelo para que políticos do Paraguai e do Brasil ajudem a evitar a detenção de Bismark e afirmam que o colega deve chegar na fronteira nas próximas horas.

Paulo e Bismark deixaram o país após mandado de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois receberam antecipadamente informação de que seriam alvos do magistrado.

Oswaldo Eustáquio, jornalista e blogueiro bolsonarista, que também é alvo da Polícia Federal, não foi preso. Circularam nas redes sociais especulações de que ele teria sido detido junto de Bismark, mas ele negou que tenha sido alvo da polícia paraguaia em live.

A decisão de Alexandre de Moraes contra Eustáquio e Bismark foi motivada por incentivos a um golpe de Estado contra Lula. Eles viraram heróis dos golpistas que ficavam acampados na frente do quartel-general do Exército em Brasília.

O blogueiro também teria descumprido condições impostas para sua liberdade desde que foi preso em 2020 no inquérito dos atos golpistas. Bismark costumava ir ao acampamento extremista para transmitir “recados” recebidos do ex-presidente.