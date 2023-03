Ministro Alexandre Padilha confirma que Lula vai visitar Niterói ainda neste semestre

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, confirmou ao prefeito de Niterói, Axel Grael, e o ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, que opresidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, ainda neste semestre, uma visita a Niterói. O presidente vai participar do lançamento oficial da parceria para a dragagem do Canal de São Lourenço e da inauguração do novo Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Campus do Gragoatá, uma parceria da Prefeitura com a UFF.

O ministro Alexandre Padilha destacou a reaproximação do governo federal com Niterói. “Recebi o prefeito Axel Grael e o secretário Executivo Rodrigo Neves, que já foi prefeito de Niterói. Conversamos muito sobre as perspectivas da cidade. A parceria do governo do presidente Lula com Niterói vai ajudar a impulsionar o desenvolvimento. Vamos preparar uma ida do presidente a Niterói para simbolizar essa retomada da parceria do governo federal com a cidade de Niterói”, afirmou o ministro.

O prefeito Axel Grael ressaltou que as perspectivas trabalhos conjuntos com o governo federal são muito positivas para Niterói.

“Com certeza temos várias boas perspectivas de parceria com o governo federal. Passamos esses dias aqui em Brasília encontrando vários ministros e identificando essas linhas de parceria. Com o ministro Padilha estamos também identificando várias possibilidades de trabalhos conjuntos com coisas que são potencialidades de Niterói. Com a ajuda do governo federal, vamos trazer muitas coisas boas para a cidade”, explicou Axel Grael.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, afirmou que o momento é de retomada do desenvolvimento.

“Minha primeira promessa de campanha que cumpri, sobretudo com os mais humildes e com os mais pobres de Niterói, foi a reabertura da emergência infantil do Hospital Getulinho, que estava fechada. Como ministro da Saúde, o Padilha nos ajudou a reabrir aquela emergência infantil em 2013. Queria agradecer, junto com o prefeito Axel, esse diálogo em defesa da democracia e da inclusão social. Tenho certeza que vamos retomar o desenvolvimento de Niterói, do Rio e do Brasil”, disse Rodrigo Neves.

Canal de São Lourenço - Em fevereiro, foi publicado edital com orçamento de R$ 138 milhões para a realização da obra, que vai permitir que a profundidade do canal passe de 7 para 11 metros. Com as obras, serão gerados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. A obra permitirá a entrada de navios de grande porte no Canal, estimulando a construção de novas embarcações e ampliando o setor de reparos e offshore. A intervenção também vai incentivar as atividades portuárias e de pesca, movimentando toda a economia.

Novo IACS – Com projeto orçado em R$ 28 milhões, a nova sede do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS) da UFF contará com 110 salas interligadas e divididas em blocos de salas de aula, além de anfiteatro, pátio e sala de exposição. A intervenção, viabilizada através de parceria entre a Prefeitura e a universidade, está seguindo o projeto elaborado pela Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa). O IACS foi fundado em 1968, tem cinco departamentos e aproximadamente 3.500 alunos.