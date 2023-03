Governo libera dados de visitas de filhos de Bolsonaro ao Planalto

O Governo liberou os dados de acesso dos filhos de Bolsonaro ao Planalto, após o sigilo de 100 anos ser derrubado. No mandato do pai, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitaram o Palácio do Planalto 667 vezes.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o filho que mais visitou o local, com 301 registros de entrada. O filho mais novo, Jair Renan Bolsonaro, o “04”, entrou no Planalto 58 vezes.

Todos os filhos de Bolsonaro tinham crachás de acesso ao Palácio do Planalto. Após a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018, Flávio foi o primeiro filho a entrar no local de trabalho da Presidência, marcando presença já no dia 3 de janeiro de 2019.