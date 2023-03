Governo do Rio vai adquirir câmeras para viaturas, prédios públicos e de reconhecimento facial

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira (13), a instalação de câmeras de vídeo e de áudio nas viaturas, aeronaves e prédios, bem como monitoramento e registro das ações individuais dos agentes públicos por meio de câmeras corporais. O investimento em tecnologia, no valor de aproximadamente R$ 500 milhões, foi publicado hoje no Diário Oficial.

Dentre outros benefícios, a aquisição dos equipamentos garante a eficiência e a eficácia da atividade policial, tanto no planejamento de operações quanto na aplicação do uso da força - em especial, para atender às determinações do Plano Estadual de Redução de Letalidade em Decorrência de Intervenção Policial. No decreto, fica estabelecida a obrigatoriedade de recolhimento da câmera imediatamente após os confrontos envolvendo letalidade violenta.

Outra providência do Programa Estadual de Transparência é a previsão da gravação de depoimentos realizados pela polícia judiciária, na apuração de homicídios, autos de prisão em flagrante e confissões.

O projeto ainda contempla a criação de um serviço de acompanhamento em tempo real das atividades. Neste novo trabalho, o órgão de controle das secretarias deverá monitorar diariamente o expediente de uma unidade sorteada e de um servidor. Ao final, deverá ser produzido um relatório.

A medida visa proteger os servidores nos casos de falsa acusação, reduzir a necessidade de uso proporcional da força por parte dos policiais, aumentar a transparência das ações policiais e dos órgãos de fiscalização, dentre outras.

"Todo esse investimento que estamos fazendo em tecnologia é parte de um grande programa de transparência do estado do Rio, que visa melhorar a qualidade de prestação do serviço. A tecnologia é uma aliada do governo e de toda a sociedade. Estamos dando um salto tecnológico, e tenho muito orgulho desse avanço. Esse é o caminho, não tenho dúvida disso", enfatizou o governador Cláudio Castro.



O novo Programa tem três fases: instalação de câmeras portáteis corporais (já contratada e em fase de instalação), instalação de câmeras ou rastreadores em viaturas e aeronaves e instalação de câmeras interligadas a circuitos fechados de TV em prédios ou repartições públicas.

Estão incluídos os seguintes órgãos e entidades: Secretaria de Estado de Polícia Militar; Secretaria de Estado de Polícia Civil; Secretaria de Estado de Defesa Civil; Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Segurança Presente; Lei Seca; Operação Foco; Secretaria de Estado de Fazenda; Detran; Detro; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro- Ipem; Procon/RJ; Departamento de Recursos Minerais - DRM. Os órgãos deverão editar regulamentação e o cronograma de execução deste programa no prazo máximo de 90 dias.

No ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou que o governo do estado apresentasse o cronograma de instalação das câmeras em fardas e viaturas do Bope e da Core, e nas áreas de batalhões com os maiores índices de mortes envolvendo agentes de segurança.