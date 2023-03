PF avalia pedir prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril

Investigadores da Polícia Federal estão estudando a possibilidade de pedir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso ele continue nos Estados Unidos, fica configurada a “evasão do distrito da culpa”, o que justifica como requisito para um pedido de prisão cautelar para investigação.

O ex-presidente está na Flórida desde dezembro do ano passado e é alvo de apuração do STF por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

O cerco se fechou ainda mais contra o presidente após o caso das joias.

Um pacote de joias com colar, brincos e relógio, avaliados em 16,5 milhões de reais, foram enviadas da Arábia Saudita ao governo Bolsonaro, que iria recebê-lo de maneira ilegal. No entanto, as peças ficaram retidas na alfândega, onde foram alvos de 8 tentativas de retirada.

Um segundo pacote de joias trazido da Arábia Saudita ao Brasil teria sido entregue pessoalmente a Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Segundo investigadores da PF, se a caixa com joias masculinas não for apresentada publicamente, endereços ligados a Bolsonaro podem ser alvo de busca e apreensão.

De acordo com o UOL, fontes com acesso às investigações do caso das joias afirmaram que agora só é preciso aguardar coragem por parte do sistema de Justiça — polícia, Ministério Público e Judiciário —, porque "o flagrante está dado".