Brasil volta a exigir visto de pessoas dos EUA, Austrália, Japão e Canadá

As embaixadas brasileiras no exterior deverão notificar a nova medida aos países. - Foto: Agência Brasil/ Divulgação

As embaixadas brasileiras no exterior deverão notificar a nova medida aos países. - Foto: Agência Brasil/ Divulgação

O governo brasileiro anunciou, nesta quinta-feira (9), que vai voltar a exigir o visto de entrada para turistas vindo dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. As embaixadas brasileiras no exterior deverão notificar a nova medida aos países.

Em 2019, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve a isenção do visto de entrada para turistas desses países, Contudo, eles não corresponderam ao princípio de reciprocidade e continuaram a exigir o visto para entrada dos brasileiros em seu território. Ainda não há uma data oficial para a cobrança dos vistos nas fronteiras do país.

Nas redes sociais, Jair Bolsonaro criticou a decisão do governo Lula, comentando que a não exigência do visto "fez aumentar o nosso fluxo de turistas".