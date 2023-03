Deputado bolsonarista propõe bloquear acesso às redes sociais nas escolas do Rio

O deputado estadual Anderson Moraes, conhecido defensor de Jair Bolsonaro na Alerj, apresentou uma proposta que sugere o bloqueio de redes sociais e serviços de streaming, em conexões via wi-fi ou internet a cabo, nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual do Rio de Janeiro.

De acordo com o deputado, "as redes sociais e os serviços de streaming possuem um grande impacto negativo em atividades que necessitem de foco e concentração, como é o caso do ambiente escolar".

Apresentada essa semana, a proposta ainda passará pelas comissões da Alerj antes de ser votada em plenário (caso seja pautada).

Também esta semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a mesma medida para as escolas paulistas. Por lá não funcionam aplicativos como TikTok, Facebook, Twitter e Instagram.