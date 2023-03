Luciano Mattos defende atuação integrada durante reunião na FGV

O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, participou, nesta sexta-feira (3), de reunião promovida pelo 7º Encontro do Consórcio de Integração Sul Sudeste (COSUB), junto a governadores e procuradores-gerais de Justiça dos estados de ambas as regiões. No almoço, realizado na sede da Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, os chefes dos poderes executivos e dos MPs estaduais conversaram sobre pautas comuns, dificuldades e desafios enfrentados.



Luciano Mattos ressaltou que é fundamental dialogar e buscar maior integração entre diferentes órgãos para enfrentar os problemas mais complexos: "É importante estarmos aqui, ouvir os desafios relatados pelos governadores, secretários e gestores. E também podermos expor nossas dificuldades para, a partir daí, buscarmos o aprimoramento de nossa atuação integrada. Todos nós buscamos atender à população e ao interesse público. E esse diálogo entre MP e gestores certamente trará efeitos positivos nesse sentido".

Participaram o governador do Rio, Cláudio Castro; de Minas Gerais, Romeu Zema; do Espírito Santo, Renato Casagrande; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e de Santa Catarina, Jorginho Mello, além dos procuradores-gerais de Justiça do Rio, Luciano Mattos; do Espírito Santo, Luciana Andrade; de Minas Gerais, Jarbas Soares; do Rio Grande do Sul, Marcelo Dornelles; e de São Paulo, Mario Sarrubbo.

Na quinta-feira (02/03), primeiro dia do evento, Luciano Mattos pontuou as pautas em discussão no encontro são extremamente relevantes para o serviço público e para a população. "Por isso agradeço o convite e vejo como muito importante a presença do Ministério Público. O MP tem, entre suas funções, a defesa da sociedade em larga escala. Então, estamos todos aqui em comunhão de ações e desígnios para debater o meio ambiente, a educação, e aprimorar a segurança pública”, comentou.

Esta edição do Cosud é a primeira em que o Ministério Público integra o evento, até então restrito aos gestores estaduais. As principais pautas em discussão no evento realizado no Rio são saneamento, pacto federativo e reforma tributária. O consórcio foi criado em 2019, em Minas Gerais. O encontro também já foi realizado em São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Foz do Iguaçu. O objetivo principal é consolidar a agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste, com temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais.