Eleição em Itaboraí promete ter prefeito contra vice prefeito

Em Itaboraí, a sucessão nas eleições de outubro de 2024 promete ser polêmica. É que pelo 'andar da carruagem', o atual prefeito, Marcelo Delaroli (PL) terá como adversário na busca pela reeleição, justamente o seu vice prefeito, Lourival Casula (PT). Durante a inauguração do teleporto de Maricá, o “Maricá Conectada”, no Parque Nanci, na última quarta feira (01), Casula fez questão de afirmar para quem estava presente ao evento, que será pré candidato a prefeito de Itaboraí nas eleições de 2024.

“Sou pré-candidato a prefeito de Itaboraí nas eleições do ano que vem”, declarou.

A estratégia de ter um candidato do PT como vice de Delaroli foi orquestrada pelo ex-prefeito de Maricá e atual deputado federal, Washington Quaquá, que hoje também é um dos vices presidentes nacionais do PT. A intenção era afastar Delaroli da disputa à prefeitura em Maricá, e garantir a eleição tranquila de Fabiano Horta (PT) para seu segundo mandato.

Marcelo Delaroli, prefeito de Itaboraí e ex-deputado federal | Foto: Divulgação/Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Mas, também é de conhecimento público que logo após a posse de Marcelo Delaroli, em janeiro de 2021, o prefeito e o vice nunca se entenderam na administração da cidade. A falta de sintonia entre o prefeito e seu vice culminou com a exoneração de Casula da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itaboraí, junto com 30 servidores com cargos comissionados indicados por ele.