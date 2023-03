De São Gonçalo, deputado Douglas Ruas solicita melhorias na RJ-104

Entre as solicitações, está a construção de um viaduto no trevo de Vista Alegre - Foto: Divulgação

Segundo deputado mais votado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Douglas Ruas (PL) já encaminhou as primeiras indicações legislativas do mandato. Nesta semana, foram protocoladas as solicitações para o recapeamento da RJ-104, no trecho que compreende o Fonseca e Tribobó, com coautoria do deputado Vitor Júnior (PDT), além de uma solicitação de construção de um viaduto no trevo de Vista Alegre, localizado na mesma rodovia, em São Gonçalo.

Tais ações tem por objetivo atender às antigas reivindicações de moradores, motoristas e passageiros, melhorando a segurança para os que utilizam diariamente a RJ-104 e impactando na melhora da dinâmica urbana, além de gerar a médio e longo prazo economia com manutenção de veículos.

"Como morador de São Gonçalo, utilizo diariamente essa importante via do nosso Estado e sei o quanto ela carece de cuidados. O Governo do Estado já realizou algumas intervenções nas rodovias 104 e 106, mas estamos protocolando essas indicações para levar ainda mais dignidade para quem passa por lá diariamente. Em relação a Vista Alegre, é uma antiga solicitação dos moradores e levará mais segurança e melhora significativa no trânsito. Essas duas ações irão beneficiar moradores de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e outros municípios que transitam diariamente por esse eixo do Leste Fluminense", disse Douglas Ruas.