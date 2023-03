Axel Grael é eleito vice-presidente do Conleste

Na manhã desta sexta (3), o prefeito de Niterói, Axel Grael, foi eleito vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste). O pleito aconteceu durante a reunião com prefeitos e autoridades dos municípios que fazem parte do Consórcio. A chapa vencedora é a formada pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, como presidente, além de Grael como vice.

Para o prefeito de Niterói, essa é uma grande oportunidade para que a cidade mostre seu protagonismo e una forças para o bem da região.

“O Conleste tem uma potência grande, já que é formado por municípios com economias fortes e outros com boa complementaridade. Essa será uma oportunidade de, unindo forças, fazermos muito pela região. Niterói fica feliz de poder ter um protagonismo no Conleste”, disse Grael.

O chefe do Executivo de Niterói também lembrou que a Prefeitura sediou e participou da organização do Conlestech há poucas semanas. Com o tema “Cidades Inteligentes e Sustentáveis”, o objetivo do evento foi fomentar a economia do conhecimento e implantar a inovação tecnológica nos municípios do consórcio.

O ex-prefeito de Niterói e atual secretário municipal Executivo, Rodrigo Neves, participou da reunião com o prefeito e ressaltou uma possível cooperação dos Governos Estadual e Federal para o Consórcio.

“O Conleste é uma estratégia de cooperação federativa e a presença do prefeito Axel e de Niterói nesta parceria com Itaboraí e com toda a região será muito positiva, sobretudo porque há uma expectativa e uma sinalização extraordinária de cooperação com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Isso é bom tanto para Niterói como para as cidades vizinhas”, afirmou.

Sobre o Conleste – O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense congrega municípios fluminenses da área de impacto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj): Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Maricá, Magé, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, Saquarema, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis.

Com uma população aproximada de 3.5 milhões de habitantes e mais de 7 mil km quadrados de extensão, o Conleste funciona como apoio operacional para questões regionais de interesse comum dos municípios, trazendo a eles, novos recursos, economicidade e uma carteira de projetos direcionados para nossos vetores de desenvolvimento como: a indústria de óleo e gás, o agronegócio, o turismo, a economia do conhecimento e o empreendedorismo.