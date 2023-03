Maricá terá batalhão da PM e Itaboraí aumento do efetivo policial

O governo estadual está comprometido em reforçar a segurança pública nos municípios de Maricá, Saquarema e Itaboraí, com a implantação de um novo batalhão de Polícia Militar e mais policiais nas ruas. A garantia é do próprio governador Cláudio Castro (PL) para atender solicitações feitas pelo deputado Guilherme Delaroli (PL).

Através de indicações legislativas já encaminhadas ao chefe do Executivo, o deputado, que integra a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), busca dar mais tranquilidade a moradores, comerciantes e empresários dessas cidades, que fazem apelos para que a violência seja combatida com mais efetividade.

Guilherme Delaroli | Foto: Divulgação

A implantação de um Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Maricá, para atender também o município de Saquarema, foi formalizada através da Indicação Legislativa 0114/2023. Além de aumentar a sensação de segurança nas ruas, o deputado Guilherme Delaroli justifica que a construção de um batalhão da PM vai melhorar o combate à violência em Niterói, visto que o 12º BPM, situado na cidade, também é responsável pelo policiamento em Maricá.

E atendendo a um pedido dos moradores de Itaboraí e do prefeito da cidade, Marcelo Delaroli, o deputado apresentou a Indicação Legislativa 0115/2023, para aumento do efetivo do 35º BPM (Itaboraí).

“Agradeço ao governador Cláudio Castro pela sensibilidade em ouvir as demandas que vem da população, e trabalhar para que as famílias de todo Estado tenham mais paz. Nosso empenho é para que a violência continue em queda nas cidades”, afirma o deputado estadual Guilherme Delaroli.