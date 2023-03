Presidente do Detran.RJ é eleito vice-presidente da Associação Nacional de Detrans para a Região Sudeste

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, foi eleito nesta quarta-feira (01/03), vice-presidente da Associação Nacional de Detrans (AND) para a Região Sudeste. O novo presidente da AND para o biênio 2023/2024 é Jonielson Pereira de Oliveira, do Detran do Rio Grande do Norte. As eleições foram realizadas no 75º Encontro Nacional dos Detrans, em Brasília.

“É o reconhecimento de nosso trabalho à frente do Detran.RJ, buscando novas soluções para salvar vidas e melhorar os serviços para o cidadão do nosso estado”, disse Konder, que desejou sorte ao novo presidente da AND.

A nova diretoria da AND é formada pelos seguintes dirigentes de Detrans:

Presidente: Jonielson Pereira de Oliveira (Detran-RN)

Vice-presidente: Eurico da Cunha Neto (Detran-MG)

Vice-presidente da Região Sudeste: Adolfo Konder (Detran.RJ)

Vice-presidente da Região Nordeste: Marco Antônio Fireman (Detran-AL)

Vice-presidente da Região Norte: Álvaro Duarte (Detran-RR)

Vice-presidente da Região Sul: Mioto Ramos (Detran-SC)

Vice-presidente da Região Centro-Oeste: Rudel Trindade Júnior (Detran-MS)