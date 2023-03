Governo prevê leilão para dar desconto nas dívidas de 40 milhões de negativados; saiba mais

Previsto para ser anunciado na próxima semana, o programa Desenrola tem como objetivo facilitar a renegociação de dívidas de cerca de 40 milhões de brasileiros negativados.

O governo vai fazer leilões para obter o maior desconto possível nos débitos de consumidores com bancos, varejistas e companhias de água, gás e telefonia. O programa é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre 2020 e 2022, a proporção de famílias endividadas passou de 66,5% para 77,9%, uma alta de 11,4 %.

Como e quando será?

O programa virá a partir de uma medida provisória (MP) que será enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias. A MP será necessária para que o governo federal tenha autorização legal para intermediar as renegociações com os bancos e as empresas.

Apesar da previsão de ser anunciado nos próximos dias, haverá um tempo para a implementação, incluindo uma grande estrutura tecnológica para integrar os dados das instituições financeiras com os birôs de crédito.

O programa pretende renegociar dívidas de até R$ 5 mil de cerca de 40 milhões de consumidores negativados com renda de até 2 salários mínimos, incluindo beneficiários do Bolsa Família.

As dívidas terão desconto e poderão ser refinanciadas em até 60 meses.

A ideia é que bancos, varejistas, companhias de água, luz, telefonia e outras empresas participem das negociações. Depois dos leilões, o consumidor poderá acessar um portal, digitar o seu CPF, e checar se a dívida foi alvo de renegociação.

A plataforma vai oferecer um comparativo das taxas de juros de cada banco, para que o consumidor possa escolher a menor taxa.