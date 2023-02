Volta da cobrança dos tributos sobre os combustíveis a partir de 1º de março

Petrobrás fez uma redução no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras - Foto: Divulgação

Petrobrás fez uma redução no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe, decidiram em reunião no Palácio do Planalto, voltar com a cobrança de 75% de tributos sobre a gasolina e de 21% sobre etanol, a partir de 1º de março.

A desoneração dos combustíveis foi mantida até esta terça-feira (28). Os tributos PIS, Cofins e Cide voltam a ser cobrados sobre esses combustíveis.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defenderam a volta parcial dos tributos. A justificativa foi que a cobrança dos impostos financiam programas sociais , educação e saúde, além de aumentar a distribuição de dividendos da estatal.

Mesmo com a volta dos tributos , a Petrobrás fez uma redução no preço da gasolina e do diesel para não impactar o valor do produto.

Os lucros da empresa serão distribuídos dentro das regras de mercado, deixando uma parcela para investimentos e para a empresa cumprir sua função social.