Diego Zeidan se licencia do cargo de vice-prefeito de Maricá para assumir secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário do Rio

O vice-prefeito de Maricá, Diego Zeidan, se licenciou do cargo nesta segunda-feira (27/02) para assumir a função de secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário na Prefeitura do Rio de Janeiro. A saída provisória foi autorizada pelos vereadores durante sessão plenária na Câmara Municipal de Maricá. Diego assume a secretaria na capital a partir de quarta-feira (01/03) e vai implantar os projetos que tornaram Maricá como referência em políticas sociais, dentre eles a Renda Básica da Cidadania (RBC) e a moeda social.

O vice-prefeito licenciado disse que assumirá a secretaria no Rio de Janeiro, mas continuará buscando políticas públicas para Maricá. “Servirei como ponte para que ambas as cidades possam crescer juntas. A moeda social no Rio vai ajudar muita gente assim como aqui em Maricá, vai dar dignidade para os moradores de comunidades, fortalecer o empreendedorismo das favelas”, destacou.

Formado em Administração pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Diego foi eleito vice-prefeito em 2020. Antes, em 2017, ocupou o cargo de secretário municipal de Economia Solidária, pasta responsável pela administração do Cartão Mumbuca e dos pagamentos de benefícios sociais à população. Em dois anos, modernizou o sistema de transferência de renda e implementou no município a plataforma digital E-dinheiro, que viabiliza a circulação da Moeda Social Mumbuca. Ajudou a unificar programas sociais em torno do programa Renda Básica da Cidadania (RBC) e liderou a ampliação do cadastro de beneficiários. Ainda trabalhou com cooperativismo para comerciantes e pescadores locais e criou as feiras livres solidárias.