Ministro afirma que terroristas tinham plano para matar Lula

Em entrevista ao jornal Estadão, o ministro da Justiça Flavio Dino, afirmou que investigações da Polícia Federal (PF) apontam que George Washington de Oliveira, preso e acusado de instalar uma bomba num caminhão nas cercanias do aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado, planejava assassinar o presidente Lula, durante a posse presidencial, em 1º de janeiro. De acordo com o ministro, a PF teria encontrado mensagens trocadas pelo criminoso que sugerem que havia um plano para matar o presidente.

Flávio Dino relatou que o preso George Washington teria recebido treinamento e obtido instruções de como dar um tiro de fuzil de longa distância. Ele ainda afirmou aos jornalistas que havia atos preparatórios para a execução de Lula, que iria acontecer no dia da posse presidencial.

George foi preso no dia 24 de dezembro de 2022, acusado de instalar bomba em um caminhão-tanque de combustível nos arredores do aeroporto de Brasília.

Conforme Flávio Dino, em um dos diálogos encontrados pela PF, o bolsonarista procura informações de qual o melhor fuzil e qual a melhor mira para tantos metros de distância. Em outra conversa com um instrutor de tiro, George chega a pedir informações sobre a mira da arma, perguntando qual equipamento seria mais adequado “para tal distância”.