Zelensky diz que quer se encontrar com Lula na Ucrânia

Nesta sexta-feira (24), dia em que a invasão russa à Ucrânia completa um ano, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse que convidou o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para visitar seu país e se reunirem pessoalmente.

"Eu lhe mandei convites para vir à Ucrânia. Realmente espero me encontrar com ele. Gostaria que ele me ajudasse e apoiasse com um plataforma de conversação com a América Latina", disse Zelensky em uma entrevista coletiva em Kiev, em resposta a uma pergunta do correspondente do SBT, Sérgio Utsch.

"Estou realmente interessado nisso. Estou esperando pelo nosso encontro. Face a face vou me fazer entender melhor", afirmou.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é "urgente" que um grupo de países não envolvidos na guerra assuma o papel de encaminhar negociações para o restabelecimento da paz no leste europeu.

"No momento em que a humanidade, com tantos desafios, precisa de paz, completa-se um ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É urgente que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz", afirmou Lula.