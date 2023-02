Prates define novos responsáveis pelo preço da gasolina

Determinação veio às vésperas do Carnaval - Foto: Divulgação/Agência Senado

Conforme indicou o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, os diretores que atuarão diretamente nas decisões de reajuste de preços da gasolina no governo Lula já foram decididos. A determinação veio na véspera do Carnaval e foi divulgada no site da empresa.

Um dos escolhidos para a diretoria financeira da Petrobras foi o Sergio Caetano Leite; que, até então, ocupava o cargo de subsecretário de programa do Consórcio do Nordeste. Além de de subsecretário, ele também já atuou como diretor financeiro da consultoria de óleo e gás de Prates, a Expetro, entre 2002 e 2007.

O outro nome indicado por Prates foi do engenheiro químico Claudio Schlosser, que ocupará o cargo de diretor de Comercialização e Logística. Schlosser também é bacharel em direito e já havia sido levado para a diretoria executiva da Petrobras. Durante sua carreira na estatal, ele já atuou na área de comercialização e logística da empresa, já ocupou o cargo de vice-presidente da Petrobras America e de gente-executivo de Refino, Petroquímica e Fertilizantes da Petrobras. Também comandou refinarias da empresa como gerente-geral.

Agora, os indicados passarão pela aprovação do Comitê de Pessoas da Petrobras e do Conselho de Administração, para só então começarem a atuar nas áreas designadas. No entanto, não há nenhum relato de possíveis obstáculos para a aprovação de Sergio e Claudio.

Juntos, os três serão responsáveis por definir os preços praticados pela empresa nos próximos anos. A expectativa é que a nova gestão da estatal consiga reverter o quadro de descontrole de preços registrado na última gestão.

Havia a expectativa, inclusive, que Prates promovesse o fim da política de paridade de preços com o mercado internacional. O executivo, porém, tem sinalizado que pretende encontrar outras soluções. É o caso, por exemplo, de um fundo de estabilização de preços ou da implantação de preços de referência mais regionalizados.