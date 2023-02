Bolsonaro tem cartão de vacinação investigado por possível adulteração

Em nota divulgada nesta sexta-feira (17), a Controladoria-Geral da União confirmou que está em andamento uma investigação sobre o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a CGU, houve uma "denúncia de [uma possível] adulteração do cartão de vacinação, ao qual as investigações iniciaram já "nos últimos dias do governo anterior".

A CGU também afirma que o caso seguia em sigilo e que não está concluído. Com isso, o órgão pediu que a Consultoria Jurídica emita um "parecer quanto à viabilidade de divulgação da decisão sobre o sigilo relacionado a esse tema, por estar em curso a apuração correcional".

Por conta das investigações, o sigilo imposto por Bolsonaro no cartão pode demorar a cair.

Na mesma nota emitida pela CGU, foi expresso que "em nenhum momento [foi informado] uma data para a divulgação da decisão sobre a revisão do sigilo envolvendo esse caso". Eles completam dizendo que "no caso específico relacionado ao cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, o prazo legal para julgamento do recurso é 13/03/2023."

O órgão ainda informa que estão sendo analisados cerca de 234 casos, que serão liberados à população nas próximas semanas.

A reavaliação dos sigilos foram determinados pelo presidente Lula logo no seu primeiro dia de mandato (1 de janeiro). No documento, é expresso que a CGU teria 30 dias para analisar o caso.