Justiça do Rio condena, pela primeira vez, políticos por rachadinha na Alerj

O ex-deputado estadual Silas Bento foi condenado a 17 anos de prisão por um esquema de rachadinha. O filho dele, Vanderson Bento, vereador e secretário de Obras de Cabo Frio, na Região dos Lagos, também foi condenado pelo mesmo crime.

Funcionários-fantasmas, devolução da maior parte do salário e desvio de dinheiro público. O roteiro já conhecido do esquema da rachadinha agora tem a primeira sentença no Rio de Janeiro.

Silas bento foi condenado a 17 anos de prisão por peculato, associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Ele chegou a ser preso em outubro de 2020, mas respondia ao processo em liberdade.

A investigação do Ministério Público revelou que o esquema começou em 2017, assim que Silas Bento tomou posse na Assembleia Legislativa.

Moradora de Cabo Frio, reduto eleitoral do deputado, Taíssa Saldanha Alvesganhou o cargo de assessora parlamentar e confessou que nunca apareceu para trabalhar. O acordo criminoso era devolver para o deputado até 90% do salário de R$ 10 mil.

O Ministério Público descobriu que a funcionária-fantasma sacava o salário e depois fazia os depósitos na conta de Silas Bento. A investigação aponta que o ex-deputado usava uma loja no Centro de Cabo Frio para lavar o dinheiro do esquema.

Na sentença, a Justiça destaca que o prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 250 mil. Na decisão, a juíza afirma que as declarações das testemunhas "apontam uma única direção: a prática da rachadinha".

Vanderson Bento, filho do ex-deputado Silas, foi condenado a 10 anos de cadeia. O papel dele, segundo a denúncia, era cobrar da funcionária-fantasma a devolução da maior parte do salário.

Taíssa Alves fez um acordo com o Ministério Público e escapou da condenação.

Menos de um mês depois de ser preso, em 2020, Vanderson Bento foi o quinto vereador mais votado em Cabo Frio. Ele ganhou uma vaga na Câmara, mas está licenciado. Atualmente, é o secretário Municipal de Obras da cidade.

Na decisão, a Justiça determinou a perda do mandato de vereador.

Vanderson Bento, filho do ex-deputado Silas, foi condenado a 10 anos de cadeia. O papel dele, segundo a denúncia, era cobrar da funcionária-fantasma a devolução da maior parte do salário.

Taíssa Alves fez um acordo com o Ministério Público e escapou da condenação.

Menos de um mês depois de ser preso, em 2020, Vanderson Bento foi o quinto vereador mais votado em Cabo Frio. Ele ganhou uma vaga na Câmara, mas está licenciado. Atualmente, é o secretário Municipal de Obras da cidade.

Na decisão, a Justiça determinou a perda do mandato de vereador.