Ex-governador Witzel é barrado em reunião no Palácio do Planalto

Presença do ex-governador não era prevista na agenda - Foto: Claudio Andrade/Câmara dos Deputados

O ex-governador do Rio de JaneiroWilson Witzel foi impedido de participar de uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira (16).

De acordo com a Comunicação do Governo Federal (Secom), a presença do ex-governador não estava prevista na agenda marcada pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, que pediu o encontro para apresentar um projeto.

Apoiador do instituto, o ex-governador teve conhecimento da reunião e tentou participar do evento. Ainda de acordo com a Secom, a presença de Witzel não estava prevista e por isso ele não foi recebido por ninguém.

Wilson Witzel disse que sua presença foi comunicada e que ele foi autorizado a entrar. Contudo, segundo o ex-governador, ele não participou da reunião por ter chegado atrasado.