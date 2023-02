Mourão recebeu traficante no Planalto durante gestão Bolsonaro

O general Hamilton Mourão (Republicanos) recebeu, no Palácio do Planalto, um homem preso pela Polícia Federal por tráfico de cocaína durante sua gestão como vice-presidente da República, em 2019. De acordo com reportagem do portal "Agência Spotlight", publicada nesta quinta-feira (16/02), Milton Constantino da Silva, de 44 anos, apontado como um dos principais traficantes de cocaína do país e preso pela operação "Enterprise" em 2020, esteve na residência oficial do Governo, em Brasília, para uma reunião com o vice de Jair Bolsonaro (PL).

O encontro aconteceu no dia 9 de março de 2019 e não consta na agenda oficial do ex-vice. Apesar disso, um registro da reunião foi compartilhado, na época, pelo perfil nas redes sociais de um dos participantes do encontro. O fortalecimento do patriotismo no Brasil e maior participação de reservistas das Forças Armadas junto à sociedade estiveram entre as pautas discutidas no encontro, que contou com a presença de outros convidados, segundo a reportagem.

Milton Constantino chegou a servir às Forças Armadas na juventude e teria ido ao encontro com Mourão junto de outros quatro reservistas para conversar sobre propostas ligadas ao tema. O grupo teria usado um caminhão utilizado pela facção criminosa de que Constantino fazia parte para viajar até Brasília e encontrar com Mourão, atual senador do Rio Grande do Sul.

Mais de um ano depois, em novembro de 2020, Milton Constantino foi preso pela PF por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Antes da reunião com Mourão, porém, ele já tinha em sua ficha uma condenação por formação de quadrilha, falsificação de documento público e receptação. Ele foi condenado pelos crimes em 2011, e sentenciado a 11 anos de prisão. Apesar disso, o mandado prescreveu em 2014 e ele acabou não cumprindo a pena na época.