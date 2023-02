Lula confirma relançamento do Bolsa Família para próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (15) o lançamento, na próxima semana, do novo programa do Bolsa Família, que terá o valor de 600 reais mensais, com um adicional de 150 reais por criança de até 6 anos.

"Semana que vem vamos anunciar um novo Bolsa Família de 600 reais e mais 150 reais por criança, para que as famílias tenham condições de comprar alimentos de qualidade para seus filhos", afirmou Lula em um discurso após visitar o canteiro de obras para duplicação da BR-101 em Maruim (SE).

O novo Bolsa Família mantém o valor-base do antigo Auxílio Brasil, mas também irá retomar as chamadas condicionantes, medidas que devem ser tomadas pelas famílias para continuar recebendo o pagamento, entre elas manter as crianças matriculadas na escola e as vacinações em dia.

O governo vem fazendo um pente fino nos atuais pagamentos do programa, após ter levantado indícios de irregularidades na ampliação do programa feita pelo governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula iniciou nesta semana uma série de viagens pelo país para relançar iniciativas e retomar ações deixadas de lado pelo governo anterior, em busca de uma sequência de notícias positivas para os primeiros 100 dias de gestão. Na véspera, ele assinou a medida provisória de relançamento do Minha Casa, Minha Vida.