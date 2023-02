Deputado do PL participa de jantar da base governista de Lula

Deputado de primeiro mandato, Luciano Vieira (PL-RJ) participou de um jantar para a base do governo na última quarta-feira (8). O evento ocorreu na casa do deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) e teve como prato principal a paella de um tradicional restaurante do Rio de Janeiro. A equipe do restaurante foi contratada e trazida a Brasília por Quaquá.

Nessa foto publicada nas redes sociais, Luciano está ao lado de lideranças do PT e do governo, como o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padillha, o subsecretário executivo da pasta, Olavo Noleto, o próprio Quaquá e o prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Wagner Carneiro -- conhecido como Waguinho -- marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O dono do restaurante, o empresário João Paulo Campos, também faz parte do grupo.

Luciano Vieira está no primeiro mandato como deputado federal. Recebeu mais de 84 mil votos. E chamou a atenção por ter lançado uma candidatura de oposição ao nome indicado pelo PL para compor a Segunda Vice-Presidência da Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), aliado a Jair Bolsonaro (PL). Luciano Vieira disse que era para marcar posição e pediu votos a deputados de PT, PC do B e PSOL.

O líder do PL, deputado Altineu Côrtes (RJ), disse que vai analisar o caso.

Além de Luciano Vieira, outro deputado do Rio também estava no jantar. Ele é do MDB -- um partido da base, mas era muito alinhado a Jair Bolsonaro. O nome dele? Otoni de Paula. Tem até foto no evento.