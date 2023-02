Irmão do prefeito de Itaboraí, deputado quer retomada das obras do Comperj

O deputado Guilherme Delaroli (PL) entrou com um requerimento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na última quarta-feira (08), para pedir a retomada das obras do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), paralisadas desde 2015.

Irmão do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), também pediu a operacionalização do GasLub, polo de produção de combustíveis e lubrificantes da Petrobrás no município. O projeto prevê uma integração com a refinaria Reduc, em Duque de Caxias, na Baixada.

“Sabemos o quão importante e especial é esse projeto pra todo estado do Rio, quantas oportunidades de emprego irão ser geradas e quantas famílias serão beneficiadas com esse projeto", declarou o parlamentar, que prevê contar o apoio do governador Cláudio Castro (PL) para a retomada.

O Comperj está em desenvolvimento desde 2006. As obras, iniciadas em 2008, estavam orçadas inicialmente em 6,1 bilhões de dólares. A previsão era de que a refinaria, localizada em Itaboraí, ficasse pronta até 2011. Em 2015, o projeto foi paralisado após uma série de atrasos nas obras, acréscimos ao orçamento e escândalos de corrupção envolvendo os diretores da Petrobras e o então governador do estado, Sérgio Cabral.

Com a paralisação, cerca de 14 mil funcionários foram demitidos e aproximadamente 20 mil psotos de emprego foram fechados. A previsão é que a retomada atraia profissionais do município e de cidades vizinhas, como Maricá, Rio Bonito e Tanguá.