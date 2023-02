Janja recebe Medalha Tiradentes na Alerj

A primeira-dama do Brasil, Janja Silva, foi homenageada com a Medalha Tiradentes (uma das maiores honrarias concedidas no estado) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A cerimônia teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agradeceu pelo reconhecimento do trabalho e história da socióloga.

A homenagem foi uma proposta do deputado estadual Giovani Ratinho (SDD-RJ), que reconhece a história de luta e militância da primeira-dama.

“Janja tem uma história de luta e militância pelo nosso país. Agora como primeira-dama tem um papel fundamental ao lado do presidente Lula na reconstrução do nosso Brasil. O estado do Rio precisava dar esse reconhecimento”, afirma o deputado.

A deputada estadual Zeidan (PT-RJ) também acompanhou a homenagem.

O encontro aconteceu durante a inauguração do Complexo de Saúde Pública da América Latina, no Rio.