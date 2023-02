Novo presidente da Alerj exonera 25 servidores da direção

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

A Assembléia Legislativa do Rio publicou, na tarde desta segunda-feira (06), uma edição extra do Diário Oficial com a demissão de 25 servidores com cargos ligados à Mesa Diretora da Casa.

Entre os exonerados estão diretores, subdiretores, superintendentes, chefes de gabinete e assessores especiais que trabalharam na gestão do ex-presidente André Ceciliano (PT) nos cargos de confiança.

Nesta edição extra, o presidente Rodrigo Bacellar (PL) só nomeou dois servidores: Robson Tadeu de Castro, que entra como procurador-geral no lugar de Sergio Pimentel, e Marcos André Riscado, que assume a vaga de diretor geral da Alerj substituindo Wagner Granja.